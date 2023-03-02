سلمان المؤشر: جماهير الأهلي السعودي تحرجنا بدعمها وسنصعد لدوري روشن

أعرب سلمان المؤشر، لاعب الأهلي السعودي، عن سعادته بعد فوز فريقه مساء الأربعاء على نادي جدة بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري يلو.

سلمان المؤشر- لاعب نادي الأهلي:

بعد تسجيلنا للهدف انفتح اللعب للفريقين، والجماهير تحرجنا بالحضور والدعم.#الأهلي_جدة#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/pt4sE9xgDw — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 1, 2023

وتحدث سلمان المؤشر للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “الشوط الأول من المباراة كان اللعب مغلقًا وحاولنا في الشوط الثاني وبعد هدفنا أن نمسك الكرة قدر ما نستطيع حتى نهاية اللقاء للمحافظة على الفوز”.

وأضاف المؤشر: “جماهير الأهلي السعودي تحرجنا دائمًا بدعمها المتواصل ولا يمكننا أن ننسى وقفتهم معنا دائمًا، ونُهدي لهم الفوز على جدة”.

الأهلي السعودي يطمح في الصعود

وتابع المؤشر: “نأخذ كل مباراة بمفردها وإن شاء الله سنصعد لـ دوري روشن عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب الجامبي الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة الـ52.

وحافظ الراقي على فوزه ليصبح رصيده 49 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو، وبفارق الأهداف عن المتصدر نادي الحزم.

ويستعد نجران لمواجهة الراقي في الجولة الـ24 من دوري يلو عصر الثلاثاء المقبل.

وكانت مباريات الجولة الـ23 من دوري يلو، بدأت من يوم الاثنين الماضي حيث فاز الحزم على نادي هجر بهدفين دون رد، بينما فاز الجبلين على القيصومة بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل العين مع نجران بدون أهداف.

وفي مباريات أول أمس الثلاثاء، فاز الأخدود على الشعلة بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز القادسية على الرياض بثنائية مقابل هدف، أما أُحد ففاز على العربي بثنائية دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز العروبة على الفيصلي بهدفين لهدف، بينما فاز الخلود على الساحل بثلاثية دون رد، أما النادي الأهلي ففاز على جدة بهدف دون رد.