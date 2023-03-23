سلوفاكيا تسلم أول 4 طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في سلوفاكيا، اليوم الخميس، أنها سلمت أوكرانيا 4 مقاتلات من طراز “ميغ-29”.

ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، بالأمس، فإن خبراء فنيين من أوكرانيا متواجدون في بلاده يقومون بأعمال استلام مقاتلات من طراز “ميغ-29″، والتي تنقلها براتيسلافا إلى كييف مجاناً، بحسب “العربية”.

صفقة أمريكية

وكانت سلوفاكيا قد أعلنت أنها حصلت من الولايات المتحدة على عرض أسلحة تتجاوز قيمتها مليار دولار بسعر مخفض، وذلك بديلاً من الـ13 مقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بتسليمها لأوكرانيا.

ومن جانبه، أوضح وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف أنه تم طرح العرض الأميركي بديلاً من “13 مقاتلة ميغ قديمة وقسم من منظومة الدفاع الجوي”، مضيفاً “كنا أول من تلقى عرضهم المغري للغاية. إذا لم نتلقفه فسيتجهون إلى بلد آخر”.

ويشمل العرض 12 مروحية جديدة من طراز “بيل ايه اتش-1زد فايبر” مع ملحقات وتدريب طيارين وتقنيين، إضافة إلى أكثر من 500 صاروخ “500 ايه جي ام-114 هيلفاير”، بحسب الوزير.

وكانت سلوفاكيا أعلنت، الجمعة، أنها ستمنح مقاتلات ميغ-29 لكييف، لتصبح بعد بولندا ثاني بلد عضو في حلف شمال الأطلسي يزود أوكرانيا بطائرات مع تعرضها لهجوم روسي منذ فبراير 2022.

وأورد المسؤولون السلوفاكيون أن نقلها إلى أوكرانيا سيستغرق بضعة أسابيع.

إف 16 الأمريكية

وطلبت كييف مراراً من حلفائها الغربيين أن يرسلوا إليها مقاتلات حديثة، آملةً بالحصول على طائرات إف-16 الأمريكية.

وتعتزم براتيسلافا استبدال مقاتلاتها بطائرات إف-16 بحلول يناير 2024. ولفت ياروسلاف ناد إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يهدف أيضاً إلى تعويض التأخير في تسليم المقاتلات المذكورة.