سلوفاكي يُدير مباراة الفيحاء والاتحاد

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم، ضمن منافسات كأس الملك.
ومن المقرر أن يلعب الفيحاء والاتحاد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، اليوم الاثنين عند الساعة 5:30 مساء، على استاد مدينة المجمعة الرياضية.
ويدير طاقم تحكيم سلوفاكي بقيادة إيفان كروزلياك مباراة اليوم في كأس الملك، ويساعده برينسلاف هاكو ويان بوزور، والحكم الرابع سامي الجريس، ميشال أوكيناس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.
ويدخل العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على النصر في الكلاسيكو بدوري روشن السعودي، ويأمل مواصلة التألق وتحقيق الفوز للمنافسة على اللقب.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز في مباراة اليوم، خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره، ما يحفزه لتحقيق مفاجأة والإطاحة بنادي الاتحاد، ومواصلة المشوار في كأس الملك.