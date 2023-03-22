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الطفل يواجه يومياً عشرات الأمثلة السيئة عبر مواقع التواصل

سلوك الوالدين هو المؤثِّر الأكبر في نفس الطفل

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
سلوك الوالدين هو المؤثِّر الأكبر في نفس الطفل
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي أحمد الظفيري أن السلوك الذي يُمارسه الوالدان هو المؤثِّر الأكثر في نفس الطفل، وترك فراغ يعني أن يتحوّل هذا الطفل لتبنّي قدوات لا يعرفها، فقط هو يراها عبر جهازه الهاتفي، وهنا مكمن الخطر.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “كُن قدوة لأطفالك”: “إن لم تكن قريباً من أطفالك عبر ما تتمثّل به من أخلاق وقِيَم ومبادئ أمامهم، ليستلهموا منها الدروس والعِبَر، فلا تتوقع أن يكونوا صامتين إذا غبت عن المشهد، سيجدون مَن يسدُّ هذا الفراغ، لذلك يجب أن نحرص دائماً ليس على منع الأجهزة الذكية، بل على أن نكون قُدوات وأصدقاء لأطفالنا، لكي لا يلجأون لفضاء إلكتروني مليء بالحمقى”.

وتابع الكاتب “البعض يعتقد أن وجود الطفل في المنزل يعني عدم وصول أخلاق السوء له، الآن نحنُ في فضاء إلكتروني مفتوح، لا جُدران تعزل السوء عن الوصول، وعليه، فإن وجودك مُهم لتكون النتيجة كما تُحب، وحتى لا تسأل نفسك لاحقاً من أين أتى طفلي بكُل هذا السوء؟”.. وإلى نص المقال:

تربية الأطفال

كيف يمكنك تربية طفل يواجه يومياً عشرات الأمثلة السيئة في «تيك توك»، و»يوتيوب» وغيرها؟!.

كيف تستطيع إبعاده عن أن يأخذ من هذه العيّنات قُدوات يقتدي بها؟!.

في لقاء تلفزيوني للوزير «ماجد الحقيل»؛ تحدّث فيه عن والده الأديب الراحل «عبدالله الحقيل»، أكَّد أن وصاياه يستلهمونها من خلال سلوكه وأدائه وتعامله، وأنه كان -رحمه الله- كثير الصمت؛ لكنه أثَّر فيهم بـ أخلاقه الرفيعة، وتواضعه الجمّ، وحُبّه للمعرفة وعمل الخير.

سلوك الوالدين

إذاً السلوك الذي يُمارسه الوالدان هو المؤثِّر الأكثر في نفس الطفل، وترك فراغ يعني أن يتحوّل هذا الطفل لتبنّي قدوات لا يعرفها، فقط هو يراها عبر جهازه الهاتفي، وهنا مكمن الخطر.

إن لم تكن قريباً من أطفالك عبر ما تتمثّل به من أخلاق وقِيَم ومبادئ أمامهم، ليستلهموا منها الدروس والعِبَر، فلا تتوقع أن يكونوا صامتين إذا غبت عن المشهد، سيجدون مَن يسدُّ هذا الفراغ، لذلك يجب أن نحرص دائماً ليس على منع الأجهزة الذكية، بل على أن نكون قُدوات وأصدقاء لأطفالنا، لكي لا يلجأون لفضاء إلكتروني مليء بالحمقى.

البعض يعتقد أن وجود الطفل في المنزل يعني عدم وصول أخلاق السوء له، الآن نحنُ في فضاء إلكتروني مفتوح، لا جُدران تعزل السوء عن الوصول، وعليه، فإن وجودك مُهم لتكون النتيجة كما تُحب، وحتى لا تسأل نفسك لاحقاً من أين أتى طفلي بكُل هذا السوء؟.

 

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