سماع دوي انفجار في محيط دمشق

سمع دوي انفجار في محيط دمشق، وفقًا لما أعلنته الوكالة السورية للأنباء “سانا” فجر اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

تصدي الدفاعات الجوية

وأردفت “سانا” أن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها”.

وفجر أمس الخميس، أفاد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة “سانا” بأن عسكريين اثنين أصيبا بقصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

6 جنود أمريكيين

وكان البنتاجون قد كشف عن إصابة 6 جنود أمريكيين في الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في سوريا.

واستهدفت طائرة مسيرة هجومية قاعدة أمريكية في سوريا في 23 مارس الجاري، وردت القوات الأمريكية بضربات جوية وتبادل لإطلاق النار.