سمكة تقتل سيدة وتنقل زوجها للعناية المركزة بماليزيا

كشفت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية، أن امرأة توفيت بالتسمم، فيما يخضع زوجها للعناية المركزة بعد تناولهما سمكة سامة من فصيلة الينفوخية في ماليزيا.

ضيق تنفس ورعشة

وقال لينج تيان سون، رئيس الوحدة الصحية بولاية جوهر الماليزية: إنه بعد نحو ثلاث ساعات من تناولهما السمكة بدأت تظهر على المرأة (83 عامًا) أعراض ضيق في التنفس والرعشة، كما عانى زوجها الأعراض نفسها بعدها بساعة تقريبًا، وفقًا لصحيفة نيوستريتس تايمز، الماليزية.

وأردف أن أبناء الزوجين الذين يعيشون بشكل منفصل، نقلوهما إلى المستشفى المحلي قبل أن يتم إعلان وفاة المرأة، وصُنفت الحالة على أنها تسمم غذائي تسببه السمكة الينفوخية.

تسمم غذائي

وبحسب البيان، فإن سبب الوفاة هو تسمم غذائي مع ظهور أعراض عصبية أدت إلى فشل في الجهاز التنفسي مع خلل في ضربات القلب ربما بسبب سم السيغاتيرا أو ابتلاع رباعي السموم من السمكة الينفوخية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها الزوجان أطباق الأسماك الينفوخية بعد الحصول عليها عبر الطلبات من تاجر على فيسبوك.

ولم يتم تلقي أي بلاغات بشأن حالات جديدة، حيث أخذ مكتب الصحة المحلي، جميع الأسماك التي تم بيعها في ذلك التاريخ لإجراء تحليل عليها.