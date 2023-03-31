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يوفر تقنيات مبتكرة لدعمهم

سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات
المواطن - واس

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أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” في إطار دعمه للمبادرات الاجتماعية غير الربحية، عن دعمه لمبادرة العيش باستقلالية التي تهدف إلى دعم وتمكين ذوي الإعاقات المختلفة وكبار السن في جميع مناطق المملكة وذلك بالتعاون مع جمعية “تواصل” الخيرية.

ويأتي هذا الدعم في إطار الدور المجتمعي الرائد لبرنامج “سند محمد بن سلمان”، وسعيه المستمر في تلمّس وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف مبادرة العيش باستقلالية إلى مساندة ودعم 210 مستفيدين من ذوي الإعاقات المختلفة وكبار السن لتحقيق الاستقلالية لممارسة أعمالهم اليومية، من خلال تمكين المستفيدين بالمهارات والتقنيات اللازمة للتواصل والعمل والتعلم كمرحلة أولية لتمكينهم من العيش باستقلالية.

4 برامج

وتركز المبادرة التي تمتد على مدى عام كامل، على 4 برامج تمكين تقني رئيسية هي؛ برنامج التواصل، برنامج التعليم، برنامج العمل، برنامج كبار السن، وتستهدف مساندة فئات محددة من المستفيدين الأكثر احتياجاً، وهي؛ المصابين بالتصلب اللويحي، ومرضى الشلل الرباعي، والناجين من الجلطات الدماغية، وذوي الإعاقات الحركية وذوي الإعاقات البصرية، ذوي متلازمة داون، والمصابين بمرض اضطراب طيف التوحد، ومرضى الزهايمر وكبار السن من الأكثر احتياجاً.

وستعمل البرامج الأربعة على توفير خدمات التقييم المتخصص، عبر إتاحة أخصائيي التخاطب والوظيفي والاجتماعي، كما توفر خدمات تقنية عالية الكفاءة منها (النظارة الذكية، مستشعر حركة، تثبيت الوضعية على الكرسي، كرسي، حامل للجهاز، جهاز التواصل، رخص البرمجيات وطاولة متحركة وأجهزة تواصل، أجهزة تتبع، برمجيات تسهيل استخدام الجوال والتواصل، رخص برمجيات، كما يتيح البرنامج برنامجاً تدريبياً لعدة جلسات تدريبية على الأجهزة المساندة وتنمية قدرات التخاطب.

يذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان”، يعمل على دعم المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

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