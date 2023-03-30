سوار لمتابعة الأطفال في المسجد الحرام

يشهد المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، توافد أعداد كبيرة من الأطفال برفقة ذويهم، ونظرًا للحيطة والخوف من ضياع الأطفال داخل أروقة الحرم، أطلقت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بشؤون الحرمين وعبر إدارة القاصدة الصغيرة مبادرة بعنوان “سوار غرس العطاء” للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.

سوار في المعصم

وحسب قناة “العربية”، قالت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية الأستاذة مريم الأهدل، إن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته ورقم للتواصل، على أن يتم وضعه له كوقاية في حال فقدانه، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل.

كذلك يحتوي السوار على باركود كتيب غرس باللغات المختلفة، وتم تنفيذ المبادرة في التوسعة السعودية الثالثة “توسعة الملك عبد الله”.

أرقى الخدمات

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت كافة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام، خلال شهر رمضان الكريم، ليتمكن الزائرون من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.