سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج

يُقدم الألباني سوكول تسيكاليشي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق سوكول تسيكاليشي

ونجح سوكول تسيكاليشي في هز الشباك خلال مباراة الخليج ضد الطائي اليوم، ليرفع عدد مساهماته إلى 7 أهداف من أصل 15 هدفًا لفريقه هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وكان سوكول تسيكاليشي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة من قونيا سبور التركي لمدة موسم رياضي واحد، ونجح في تقديم أداء مميز حتى الآن.

تعادل الخليج ضد الطائي

ولعب الخليج ضد الطائي التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الطائي إلى 26 نقطة في المركز السابع.