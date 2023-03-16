Icon

وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة Icon مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا Icon سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان Icon ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! Icon كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو Icon الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي Icon السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم الألباني سوكول تسيكاليشي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق سوكول تسيكاليشي

ونجح سوكول تسيكاليشي في هز الشباك خلال مباراة الخليج ضد الطائي اليوم، ليرفع عدد مساهماته إلى 7 أهداف من أصل 15 هدفًا لفريقه هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وكان سوكول تسيكاليشي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة من قونيا سبور التركي لمدة موسم رياضي واحد، ونجح في تقديم أداء مميز حتى الآن.

سوكول
نجم الخليج – المصدر @SPL

تعادل الخليج ضد الطائي

ولعب الخليج ضد الطائي التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الخليج ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الطائي إلى 26 نقطة في المركز السابع.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت لنا الكثير من المفاجآت
السعودية اليوم

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في مناسبة اجتماعية والآخر وثق
أخبار أمنية

ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في...

أخبار أمنية
صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات...

السعودية اليوم
حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله
حصاد اليوم

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان...

حصاد اليوم
شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم
السعودية اليوم

شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم

السعودية اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو

الرياضة
إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال
الرياضة

إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع...

الرياضة