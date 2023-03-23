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تؤمن بنظرية المؤامرة

سويسرية تقنع عائلتها بالانتحار بحثًا عن عالم أفضل

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
سويسرية تقنع عائلتها بالانتحار بحثًا عن عالم أفضل
المواطن - فريق التحرير

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في حادث مأساوي، تمكنت أم تعيش في سويسرا من إقناع أفراد عائلتها بإنهاء حياتهم، عبر إلقاء أجسادهم من ارتفاع شاهق، “لأن العالم لا يستحق العيش فيه”.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذه المرأة التي تبلغ من العمر (41 عامًا)، كانت تعيش في سويسرا، وتؤمن بنظرية “المؤامرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرأة أقنعت زوجها (40 عامًا) وشقيقتها التوأم وطفلتها في الثامنة من عمرها بالقفز من الطابق السابع حيث لقوا حتفهم، بعد تفشي جائحة كورونا واندلاع حرب أوكرانيا.

وعقب الحادث لم ينج من هذه المأساة العائلية إلا ابنها الفتى الذي يبلغ الـ15 من عمره، لكنه أصيب بجروح خطيرة دخل على إثرها في حالة من الغيبوبة، ولكنه عندما استفاق الفتى من الغيبوبة، كان قد فقد الذاكرة.

دون مقاومة

وقعت الحادثة عندما ألقى الخمسة بنفسهم من شرفة شقتهم في مدينة مونترو بسويسرا في 24 مارس من العام الماضي وفقًا للتحقيقات.

أظهرت التحقيقات أن الضحايا لم يبدوا أي مقاومة قبل موتهم، كما أن تشريح الجثث لم يظهر أي أثر للمخدرات، ولم يسمع الجيران أي صراخ عند وقوع الحادث، فيما تعتقد السلطات أن الأمر عبارة عن انتحار جماعي.

إغلاق التحقيقات

من جانبها، قالت السلطات إن الأم وشقيقتها مغرقتان في نظريتي البقاء والمؤامرة. وذكرت الشرطة أنها ستغلق التحقيق في القضية بعد مرور عام بالكامل على الحادث.

كانت هذه العائلة قد انتقلت إلى العيش في سويسرا قادمة من فرنسا قبل نحو عامين، دون أن يبدو على أي من أفرادها الرغبة في الانتحار حينها.

غير أن التحقيقات أظهرت أن الأسرة كانت معزولة عن محيطها، ونادرًا ما كانت تخرج، وكانت تدرّس لطفليها داخل جدران المنزل، واللذان كانا من المفترض أن يدرسا في المدرسة أسوة بأقرانهما.

 

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