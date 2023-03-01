سياج حديدي على مضخة خزان ماء يتسبب بوفاة طفل صعقاً بحفر الباطن

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توفي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مساء أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بالصعق الكهربائي في السوق القديم بمحافظة حفر الباطن.
ووفقاً لمصادر “المواطن” فإن الطفل شوهد من قبل المارة وهو يصارع الصعق الكهربائي عند لمسه لسياج حديدي وضع لحماية دينمو فوق بركة ماء بجانب مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسوق الداخلي والذي تم إغلاقه في وقت سابق.
وأسعف أحد المواطنين الطفل إلى مستشفى الملك خالد العام وتوفي الطفل قبل وصوله للمستشفى متأثرًا بقوة الصعق الكهربائي.