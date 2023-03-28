مخالفات المرور

وأظهرت بيانات رسمية للهيئة أن نشاط بضائع النقل جاء في المرتبة الثانية في عدد المخالفات بـ152.3 ألف مخالفة، فيما سجلت قطاعات النقل السككي، ووسيط الأجرة، ووسيط تأجير السيارات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، أقل عدد مخالفات خلال العام 2022، بواقع مخالفتين في كل قطاع.

وتُعد الهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة.