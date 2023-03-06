سيدة توثق لحظة استلامها وسام الملك عبدالعزيز

وثقت سيدة لحظة استلامها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تكريمًا وتقديرًا لها لتبرعها بأحد أعضائها.

وبين مقطع الفيديو المتداول، سيدة تفتح هدية مغلفة مدون عليها من الخارج، المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وحينما قامت السيدة بفتح الهدية ظهر وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما ظهر اسم السيدة، وهي تدعى ريم بنت غازي بن عبدالله العسيري.

إشادة وتفاعل

من جانب آخر، حقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط التهاني والمباركات.