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الأم وشقيقتها مغرقتان بنظريتي البقاء والمؤامرة

سيدة سويسرية تقنع أسرتها بالانتحار الجماعي

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
سيدة سويسرية تقنع أسرتها بالانتحار الجماعي
المواطن - فريق التحرير

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أقنعت أم سويسرية أفراد عائلتها بالانتحار واحدًا تلو الآخر، بإلقاء أنفسهم من ارتفاع شاهق؛ لأن العالم لا يستحق العيش فيه، من وجهة نظر الأم التي تبلغ من العمر “41 عامًا” وتؤمن بنظرية المؤامرة.

مأساة عائلية

وأفادت صحيفة ديلي ميل، الأربعاء، بأن المرأة أقنعت زوجها (40 عامًا) وشقيقتها التوأم وطفلتها في الثامنة من عمرها بالقفز من الطابق السابع حيث لقوا حتفهم، بعد تفشي جائحة كورونا واندلاع حرب أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، لم ينجُ من هذه المأساة العائلية إلا ابنها الفتى الذي يبلغ الـ15 من عمره، لكنه أصيب بجروح خطيرة دخل على إثرها في حالة من الغيبوبة، وعندما استفاق كان فاقدًا للذاكرة.

تفاصيل الوقعة

وألقى الخمسة بأنفسهم من شرفة شقتهم في مدينة مونترو بسويسرا في 24 مارس من العام الماضي وفقًا للتحقيقات.

وبينت التحقيقات أن الضحايا لم يبدوا أي مقاومة قبل موتهم، كما أن تشريح الجثث لم يظهر أي أثر للمخدرات، ولم يسمع الجيران أي صراخ عند وقوع الحادث. وتعتقد السلطات أن الأمر عبارة عن انتحار جماعي، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

نظريتا البقاء والمؤامرة

وكشفت السلطات أن الأم وشقيقتها مغرقتان في نظريتي البقاء والمؤامرة. وكشفت الشرطة أنها ستغلق التحقيق في القضية بعد مرور عام بالكامل على الحادث.

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