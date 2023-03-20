سيرجي روبيرتو : ننتظر ميسي بأذرع مفتوحة في برشلونة

علق نجم برشلونة، سيرجي روبيرتو على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عودة نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي.

روبيرتو يُرحب بعودة ميسي

وتحدث روبرتو على هذه الأنباء، قائلًا: “من الذي لن يكون مستعدًا لعودة ميسي؟ لا نريد أن نتحدث كثيرًا لأن هذا أمر يجب أن يقرره المدرب والرئيس، لكننا كلاعبين ننتظره بالفعل بأذرع مفتوحة”.

وبشأن الانتقادات التي يتعرض لها النجم الأرجنتيني، علق سيرجي روبيرتو، قائلًا: “إنه يحظى بموسم جيد. الآن يريدونه أن يرحل.. لكنه لاعب رائع”.

واختتم نجم برشلونة تصريحاته لصحيفة “سبورت” الإسبانية، قائلًا: “هنا سنعامل ليونيل ميسي بشكل جيد للغاية إذا عاد.. إننا نعلم جيدًا أن لاعبًا من هذا المستوى يعامل بهذه الطريقة”.

غموض مستقبل النجم الأرجنتيني

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بشرط موافقة الطرفين، ولكن تُخيم حالة من الجدل بشأن مستقبله.

وكان النجم الأرجنتيني قد تعرض لصافرات الاستهجان من جماهير باريس سان جيرمان، قبل مباراة الفريق بالأمس ضد رين ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي، كما أنه تجاهل تحيتهم برفقة زملائه بعد نهاية المواجهة.