سيرخيو راموس يتسبب في عقوبة قاسية لنادي إشبيلية!

تسبب المدافع الإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في توقيع عقوبة على ناديه الأسبق إشبيلية الإسباني بعد هتاف جماهيره ضده.

الواقعة تعود إلى عام 2017 خلال مباراة في كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وإشبيلية، حيث قامت جماهير إشبيلية بتوجيه الشتائم ضد المدافع الإسباني، بعد أن سجل الهدف الثالث للريال في شباك الفريق الأندلسي.

وقررت المحكمة الرياضية في إسبانيا، معاقبة إشبيلية بغلق قطاعين من المدرجات في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان لمباراة واحدة بعد هجوم الجماهير على المدافع الإسباني.

مسيرة راموس مع إشبيلية والريال

وسبق لـ راموس اللعب في صفوف نادي إشبيلية خلال الفترة من 2004 إلى 2005، ولعب مع ريال مدريد من 2005 إلى عام 2021.

وفي سياق آخر، لفتت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا لـ راموس، حيث عرض عليه 30 مليون يورو صافيًا في الموسم، مؤكدة أن العرض قد يزيد عن ذلك، من أجل إقناعه بعدم التجديد والانتقال إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن العرض الذي تقدم به نادي الهلال أكبر بأضعاف مما يحصل عليه المدافع الإسباني حاليًا في باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى 791 ألف يورو شهريًا فقط.