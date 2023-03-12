سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة

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شكلت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير، اليوم الأحد، لوحة فنية طبيعية خاصة بمنتزه الحبلة الذي امتلأ بمياه السيول، والتي تساقطت كالشلال.
سيول #الحبلة #عسير اليوم. pic.twitter.com/0iYAHG99iS
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 12, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشره أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) الدكتور عبدالله المسند، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مشاهد خلابة لتساقط السيول من منتزه الحبلة بعسير، عقب هطول الأمطار التي تجمعت لترسم لوحة طبيعية جميلة وسط الضباب المسيطر.
وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم، أصدر اليوم الأحد تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.
وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.