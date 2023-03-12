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وسط تنبيهات الأرصاد

سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة
المواطن - فريق التحرير

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شكلت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير، اليوم الأحد، لوحة فنية طبيعية خاصة بمنتزه الحبلة الذي امتلأ بمياه السيول، والتي تساقطت كالشلال.

مشهد خلاب

وأظهر مقطع فيديو نشره أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) الدكتور عبدالله المسند، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مشاهد خلابة لتساقط السيول من منتزه الحبلة بعسير، عقب هطول الأمطار التي تجمعت لترسم لوحة طبيعية جميلة وسط الضباب المسيطر.

أمطار غزيرة على عسير

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم، أصدر اليوم الأحد تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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