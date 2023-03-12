سيول وبرد كثيف شمال محافظة النماص

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لجريان السيول وتساقط البرد الكثيف على بني عمرو شمال محافظة النماص صباح اليوم الأحد.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول و تساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.
وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.