شؤون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

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حددت رئاسة الحرمين الشريفين مواقع إجابة السائلين بالمسجد الحرام من المعتمرين والمصلين وضيوف الرحمن، وذلك إيماناً بدور رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية، وما توليه من عناية لقاصدي بيت الله العتيق .
وتم تحديد المواقع في باب الملك فهد 79، وكرسي أمام الورديات، وكرسي باب 90، إضافة لكونتر باب 94، وكونتر باب الملك عبدالعزيز، وكرسي أجياد، إلى جانب مزلقان الصفا، وكونتر الصفا، وكونتر السلام، بالإضافة لمكتب الصفا، ومكتب الهاتف المجاني 79، وكرسي الدور الأول بتوسعة الملك فهد أمام مكتب الهاتف.