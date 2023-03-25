Icon

توخيل: البايرن يُمكنه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي Icon 70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية Icon صحيفة أمريكية: كابوس مخيف لـ أمريكا بسبب روسيا والصين Icon شؤون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام Icon الشباب الأكثر تسديدًا في دوري روشن Icon الثلوج تكسو مرتفعات تبوك باللون الأبيض Icon مسلسل الأجهر يتصدر مواقع التواصل في مصر Icon رئيس وزراء ماليزيا: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط Icon رئيس الوزراء الماليزي عبر تويتر: زيارتي للسعودية إيجابية للغاية Icon قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

شؤون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
شؤون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حددت رئاسة الحرمين الشريفين مواقع إجابة السائلين بالمسجد الحرام من المعتمرين والمصلين وضيوف الرحمن، وذلك إيماناً بدور رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية، وما توليه من عناية لقاصدي بيت الله العتيق .

إجابة السائلين من ضيوف الرحمن

وتم تحديد المواقع في باب الملك فهد 79، وكرسي أمام الورديات، وكرسي باب 90، إضافة لكونتر باب 94، وكونتر باب الملك عبدالعزيز، وكرسي أجياد، إلى جانب مزلقان الصفا، وكونتر الصفا، وكونتر السلام، بالإضافة لمكتب الصفا، ومكتب الهاتف المجاني 79، وكرسي الدور الأول بتوسعة الملك فهد أمام مكتب الهاتف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية
العالم

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى...

العالم
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز
مشاهير

هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج...

مشاهير
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن

آخر الاخبار
الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يوفقنا للخيرات فيه
أخبار رئيسية

الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا...

أخبار رئيسية
عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس إكس وتهدد ماسك
العالم

عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس...

العالم
نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن الخدمة بمستشفى وادي الدواسر
السعودية اليوم

نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن...

السعودية اليوم
مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر رمضان
العالم

مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر...

العالم