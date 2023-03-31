شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة اللجان الميدانية بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، برنامج (رفق).

الرقي في التعامل

ويهدف البرنامج إلى زيادة الرقي في التعامل مع الزوار والمعتمرين والقاصدين للمسجد الحرام، وذلك حرصاً لإيصال الرسالة الدعوية وتعزيز أثرهما الدعوي.

تذليل الصعوبات

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام ومدير إدارة اللجان الميدانية تركي جرادان الذبياني، أن برنامج (رفق) يأتي ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين) لخدمة ضيوف الرحمن، وتذليل جميع الصعوبات لأدائهم مناسكهم في أجواء روحانية بكل يسر وسهولة.