شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة وظائف شاغرة في مجموعة Serco وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة اللجان الميدانية بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، برنامج (رفق).
ويهدف البرنامج إلى زيادة الرقي في التعامل مع الزوار والمعتمرين والقاصدين للمسجد الحرام، وذلك حرصاً لإيصال الرسالة الدعوية وتعزيز أثرهما الدعوي.
وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام ومدير إدارة اللجان الميدانية تركي جرادان الذبياني، أن برنامج (رفق) يأتي ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين) لخدمة ضيوف الرحمن، وتذليل جميع الصعوبات لأدائهم مناسكهم في أجواء روحانية بكل يسر وسهولة.