شؤون الحرمين لـ المعتمرين: تجنبوا الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية

دعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المعتمرين إلى تجنب الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية تفاديًا للازدحام.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” “أخي المعتمر.. احرص على عدم الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية حتى لا يحدث تعثر وازدحام”.

خطة رمضان التشغيلية

وفي سياق متواصل، أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة بمكة، أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك، في تاريخ رئاسة الحرمين، بعد عودة موسم شهر رمضان إلى سابق عهده قبيل جائحة كورونا.

وقال السديس: “نزف البشرى لما أولته القيادة الرشيدة في التوسعات السعودية العملاقة وهي في أواخر مرحلتها بإذن الله جزى الله خادم الحرمين الشريفين وكتب أجرهم وأجزل لهم المثوبة فيما يوليه من عناية للحرمين الشريفين”.

وأشار إلى أن الخطة التشغيلية الكبرى الخاصة بشهر رمضان تأتي بهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر، لتسهل للقاصدين وتمكنهم وتهيئ لهم البيئة الإيمانية الخاشعة.

رفع عدد الكوادر

وأكد الشيخ السديس خلال كلمته أن الرئاسة رفعت كادرها البشري إلى قرابة ١٢ ألف موظف وعامل من المؤهلين، وأتاحت ٨ آلاف فرصة تطوعية في ١٠ مجالات وتحقيق أكثر من ٢٠٠ آلف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

وأضاف أنه تم تهيئة كافة المداخل والمخارج بكامل طاقتها الاستيعابية بما فيها التوسعة السعودية الثالثة، مع الحرص على تخصيص أبواب خاصة للقاصدين من كبار السن وذوي الإعاقة، تضمن وصول القاصدين إلى أكثر من ٢٣٥ موقعًا للصلاة في المسجد الحرام و١٠٠ موقع في المسجد النبوي.