شاب سعودي ينهي معاناة 5 مرضى بعد وفاته دماغيًا

كشف عضو المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور خالد الروقي، قصة شاب سعودي أنقذ 5 مرضى بعد وفاته دماغيًا، واصفًا أنها قصة بطولية.

#نشرة_الرابعة | تعرف على قصة شاب سعودي ثلاثيني أنقذ 5 مرضى بعد وفاته دماغيا@scot_ksa pic.twitter.com/HfrQw1yXp0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 29, 2023

تفاصيل القصة

وقال الروقي خلال استضافته مع قناة “العربية”، إن القصة بدأت بدخول شاب عمره 33 عامًا لمستشفى الحرس الوطني بالرياض وحاول الأطباء إنقاذ حياته وعلاجه، ولكن توفي دماغيًا، مشيرًا إلى أن الأعضاء للسن المبكر تكون وضعها سليمًا للتبرع.

وأشار “تلقينا بلاغًا من وحدة التبرع بالأعضاء في المستشفى بأن لديهم حالة اشتباه وفاة دماغيًا، فقمنا بالمتابعة، وتم تشخيص الحالة بشكل كامل أنها وفاة دماغيًا”.

وأضاف: “جلسنا مع والد ووالدة وشقيق المتوفى دماغيًا، وحصلنا منهم على موافقة بالتبرع بالأعضاء”.