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خلال استخراجه من بين الرمال

شاب يتعرض للدغة عقرب أثناء بحثه عن الفقع

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
شاب يتعرض للدغة عقرب أثناء بحثه عن الفقع
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، لحظة تعرض شاب للدغة عقرب أثناء بحثه عن الفقع في أحد المناطق.

وظهر الشاب في المقطع المتداول، وهو يحاول البحث عن الفقع بحفر في الأرض من أجل استخراجه، ليتعرض للدغة عقرب.

وحذر موثق الفيديو الباحثين عن الفقع من خطورة العقارب والزواحف السامة التي تكون مدفونة في الرمال خلال بحثهم عن الفقع.

إقبال ملحوظ

وشهدت أسواق الكمأ إقبالًا ملحوظًا هذه الأيام بعدد من مناطق المملكة، بأنواع متعددة وأسعار متفاوتة مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.

وتتأثر الأسعار بحسب توافد الزوار وأنواعه التي تشتمل على الخلاصي والزبيدي والكمأ.

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