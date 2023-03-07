شاب يتعرض للدغة عقرب أثناء بحثه عن الفقع

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وثق مقطع فيديو، لحظة تعرض شاب للدغة عقرب أثناء بحثه عن الفقع في أحد المناطق.
وظهر الشاب في المقطع المتداول، وهو يحاول البحث عن الفقع بحفر في الأرض من أجل استخراجه، ليتعرض للدغة عقرب.
وحذر موثق الفيديو الباحثين عن الفقع من خطورة العقارب والزواحف السامة التي تكون مدفونة في الرمال خلال بحثهم عن الفقع.
وشهدت أسواق الكمأ إقبالًا ملحوظًا هذه الأيام بعدد من مناطق المملكة، بأنواع متعددة وأسعار متفاوتة مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.
وتتأثر الأسعار بحسب توافد الزوار وأنواعه التي تشتمل على الخلاصي والزبيدي والكمأ.