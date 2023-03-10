شاحن يحرق منزلًا في جازان ولقطات توثق حجم الضرر

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وثقت لقطات مصورة حجم الضرر الذي لحق بمنزل المواطن إدريس كعبي بعد انفجار شاحن جهاز جوال في منطقة جازان.
وبينت الصور تفحم أجزاء كبيرة من المنزل ومحتوياته وتحول لون سقف المنزل إلى الأسود بسبب شدة النيران.
ونقلت الزميلة عكاظ، عن كعبي أن ابنته قامت بشحن الجهاز الخاص بها في إحدى الغرف بالمنزل وتركته كالعادة في الشاحن وأدى ذلك إلى انفجار الشاحن واحتراق الغرفة والصالة المجاورة بما في ذلك الأثاث بالكامل.
فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع بعد تلقي البلاغ وساهمت في إخماد الحريق بمساعدة سكان الحي، وتم عزل الجزء المتضرر من المنزل بعد فصل قاطع الكهرباء الخاص به.