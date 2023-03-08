شاهد.. بنات رونالدو يتحدثن العربية في السعودية

بعد شهرين فقط من انتقال النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي والاستقرار رفقة عائلته في المملكة، نشرت جورجينا رودريغيز عبر حسابها في “إنستغرام”، مقطع فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان اللغة العربية.

بنات رونالدو يتحدثن العربية

وخلال المقطع، ظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية.