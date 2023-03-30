شجاعة شاب تنقذ سيارة من الاحتراق بإحدى المناطق

وثق مقطع فيديو مبادرة شاب بشجاعة وإقدام ساهمت في إنقاذ سيارة من الاحتراق بإحدى مناطق المملكة.

متداول: تصرف سريع من شاب يساهم بإنقاذ سيارة من الاحتراق #السعودية pic.twitter.com/AhMkCY1Np8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 29, 2023

شجاعة وإقدام

وأظهر المقطع شاباً بينما كان يسير إذ فوجئ باشتعال نار في شيء داخل السيارة ليسرع بكل شجاعة وإقدام، على الفور بإخراجه لإنقاذ السيارة .

كما وثق مقطع الفيديو المتداول صاحب السيارة وهو يأتي مسرعًا ويشاهد ما حدث ومن ثم يدخل السيارة للاطمئنان عليها، كما توجه بالشكر للشاب.