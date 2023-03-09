شراء المنتجات المقلّدة دعم للسارقين

أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، إلى أن المنتجات المقلدة والمنسوخة تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وشراؤها يعد دعمًا للمتسترين والمخالفين.

د. عبدالعزيز السويلم: شراء المنتجات المقلدة والمنسوخة دعم للسارقين.#النقطة_العمياء مع صلاح الغيدان | @salahalghaydan pic.twitter.com/kIVOa3BwKc — النقطة العمياء (@BLINDSPOTSA) March 9, 2023

انتهاك حقوق الآخرين

وقال السويلم، خلال لقائه مع برنامج النقطة العمياء على قناة السعودية: إن هناك من يقتات على انتهاك حقوق الآخرين مثل المتسترين ومن يبيعون المنتجات المقلدة وكثير من المخالفين.

الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم: الواقع يختلف عما يقوله الناس، 70% من الناس يشترون منتجات مسروقة أو منتهكة.#النقطة_العمياء مع صلاح الغيدان | @salahalghaydan pic.twitter.com/uHfypH7xlJ — النقطة العمياء (@BLINDSPOTSA) March 9, 2023

ولفت السويلم إلى 70% من الناس على مستوى العالم يشترون منتجات مسروقة أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.