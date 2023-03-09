شراء المنتجات المقلّدة دعم للسارقين

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أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، إلى أن المنتجات المقلدة والمنسوخة تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وشراؤها يعد دعمًا للمتسترين والمخالفين.
د. عبدالعزيز السويلم: شراء المنتجات المقلدة والمنسوخة دعم للسارقين.#النقطة_العمياء مع صلاح الغيدان | @salahalghaydan pic.twitter.com/kIVOa3BwKc
— النقطة العمياء (@BLINDSPOTSA) March 9, 2023
وقال السويلم، خلال لقائه مع برنامج النقطة العمياء على قناة السعودية: إن هناك من يقتات على انتهاك حقوق الآخرين مثل المتسترين ومن يبيعون المنتجات المقلدة وكثير من المخالفين.
الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم: الواقع يختلف عما يقوله الناس، 70% من الناس يشترون منتجات مسروقة أو منتهكة.#النقطة_العمياء مع صلاح الغيدان | @salahalghaydan pic.twitter.com/uHfypH7xlJ
— النقطة العمياء (@BLINDSPOTSA) March 9, 2023
ولفت السويلم إلى 70% من الناس على مستوى العالم يشترون منتجات مسروقة أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.