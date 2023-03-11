شرطة القصيم تباشر محاولة اعتداء شخص على مُنظم مناسبة رياضية

باشرت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع وزارة الرياضة، جمع الاستدلالات بخصوص حادثة مشاجرة بين مواطنين أثناء مناسبة رياضية بمدينة بريدة، ومحاولة أحدهما الاعتداء على أحد المنظمين والتدخل في عمله.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.