شرطة نيويورك تتأهب لقرار اعتقال ترامب

قال مسؤولون أمريكيون إنه سيتم بحث وصول الرئيس الأمريكي السابق ترامب إلى المحكمة مع جهاز الخدمة السرية وشرطة نيويورك وإن قرار الأصفاد في يدي ترمب من صلاحية المدعي العام لمنهاتن ألفين براغ.

تسليم ترامب للسلطات

ووفقًا لمجلة بوليتيكو، قال حاكم فلوريدا، إنه لن يتورط في عملية تسليم ترمب إلى سلطات نيويورك.

وأفاد مسؤولون أمريكيون، بأن إجراءات التخطيط الداخلي للتعامل مع الرئيس السابق سيكون باعتقاله إذا لم يستسلم.

اتهامات ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ بـ التدخل في انتخابات رئاسية، حيث اتهم ترامب مدعي عام مانهاتن بخرق القانون باستخدام ما سماه شهادة مشوهة من محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق حول مزاعم عن دفع ترامب مبلغاً من المال لإسكات سيدة خلال حملته الانتخابية في 2016.

فيما طالب رؤساء لجان في مجلس النواب المدعي في مانهاتن بالإدلاء بشهادته حول قرار مقاضاة ترمب ويتهمونه بالإساءة لسلطة الادعاء.

رسالة للمدعي العام

وأرسل رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب ورئيس لجنة الرقابة ورئيس لجنة إدارة مجلس النواب رسالة إلى المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ يطالبون بالاتصالات والوثائق، وشهادة تتعلق بـ إساءته غير المسبوقة لسلطة الادعاء العام ولائحة الاتهام المحتملة للرئيس السابق دونالد ترمب.

وتضمنت الرسالة “إذا كانت التقارير حول سوء استخدام السلطة دقيقة، فإن أفعالك ستؤدي إلى تآكل الثقة في التطبيق المنصف للعدالة وستتدخل في مسار الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.

تهم تلاحقه

يُذكر أن مايكل كوهين هو محامٍ عمل لمصلحة دونالد ترامب منذ العام 2006 حتى مايو 2018. وفي يونيو 2018 بدأ تحقيقٌ فيدراليٌّ ضده. أُدين عام 2019 بجرائم تشمل التهرب الضريبي والكذب على الكونجرس وتسهيل مدفوعاتٍ غيرِ قانونية. اعترف أيضا بالتنسيقِ مع ترمب للتأثيرِ على انتخابات 2016.

وفي عام 2016 رتب لدفع 150 ألفَ دولارٍ لشراءِ حقوقِ قصةِ العارضةِ السابقة كارين ماكدوغال التي زعمت فيها إقامةَ علاقةٍ مع ترمب. وفي العام 2016، سُربت له مقاطعُ مع ترمب حول قضيةِ كارين مكدوغال.

وفي عام 2023، أبدى مايكل كوهين استعداده للشهادة ضد ترامب في قضية شراء صمت ستورمي دانيلز.

حملة ترامب الرئاسية

ومع إثارة ترمب لإمكانية اعتقاله المحتملة، يبدو أنه بدأ حملته الرئاسية مبكرًا بشكل موسع في مواجهة خصومه.

وبحسب صحيفة “بوليتيكو” Politico الأمريكية، فإن ترمب حول لائحة الاتهام الوشيكة إلى اختبار حقيقي لأعضاء حزبه، لاسيما مع خصومه المحتملين في انتخابات 2024.