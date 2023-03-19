شرط احتساب الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص بنطاقات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات احتساب الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص في مبادرة نطاقات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قالت الوزارة: يتم احتساب الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص بسعودي كامل في نطاقات، إذا كان الأجر الشهري 4000 ريال.

تحسين أداء سوق العمل

وكانت الوزارة قد بدأت في تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص في الأول من ديسمبر 2021م، وذلك تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين وتعزيز استقرار منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة إن برنامج نطاقات المطور يعد من أهم دعائم ومبادرات التحول الاستراتيجي الهادفة إلى تحسين أداء سوق العمل، وتوفير فرصٍ وظيفية لائقة وبيئة عمل آمنة وجاذبة لأبناء وبنات الوطن.