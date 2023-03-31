شرط بوكيتينو لتدريب ريال مدريد

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يُعد مدرب باريس سان جيرمان السابق، ماوريسيو بوكيتينو من أبرز المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة “ديفنسا سنترال”: “بوكيتينو حدد شرطًا واحدًا مقابل الموافقة على تولي تدريب الملكي، المدرب الأرجنتيني اشترط أن يضم نجله سيباستياو، المعد البدني، لأفراد الجهاز الفني”.
ولفتت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن ماوريسيو بوكيتينو يريد أن يتواجد نجله رفقة المعد البدني التاريخي لنادي ريال مدريد، أنطونيو بينتوس.
وتُشير تقارير إعلامية، إلى أن إدارة ريال مدريد تفكر في الإطاحة بالمدير الفني كارلو أنشيلوتي، إذا فشل الفريق الأول لكرة القدم في التتويج بأي لقب هذا الموسم.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي في دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا، وسيحل ضيفًا على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، علمًا بأنه خسر ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد.
وفي الدوري الإسباني الممتاز، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، من الفوز في 17 مباراة والتعادل 5 مرات والخسارة 4 مرات، فيما يتصدر برشلونة الترتيب بـ68 نقطة.