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في حالة رحيل أنشيلوتي

شرط بوكيتينو لتدريب ريال مدريد

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
شرط بوكيتينو لتدريب ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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يُعد مدرب باريس سان جيرمان السابق، ماوريسيو بوكيتينو من أبرز المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الموسم الجديد.

شرط بوكيتينو للموافقة

وذكرت صحيفة “ديفنسا سنترال”: “بوكيتينو حدد شرطًا واحدًا مقابل الموافقة على تولي تدريب الملكي، المدرب الأرجنتيني اشترط أن يضم نجله سيباستياو، المعد البدني، لأفراد الجهاز الفني”.

بوكيتينو
المدرب الأرجنتيني

ولفتت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن ماوريسيو بوكيتينو يريد أن يتواجد نجله رفقة المعد البدني التاريخي لنادي ريال مدريد، أنطونيو بينتوس.

وتُشير تقارير إعلامية، إلى أن إدارة ريال مدريد تفكر في الإطاحة بالمدير الفني كارلو أنشيلوتي، إذا فشل الفريق الأول لكرة القدم في التتويج بأي لقب هذا الموسم.

أنشيلوتي
أنشيلوتي – المصدر @realmadrid

ريال مدريد هذا الموسم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي في دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا، وسيحل ضيفًا على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، علمًا بأنه خسر ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد.

وفي الدوري الإسباني الممتاز، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، من الفوز في 17 مباراة والتعادل 5 مرات والخسارة 4 مرات، فيما يتصدر برشلونة الترتيب بـ68 نقطة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden
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