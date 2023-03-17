شرط يمنح الأهلي الفرصة لنيل التدابير الوقتية

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يبحث النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، عن إيجاد حل لأزمة منع الفريق من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات، بعد قرار صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس.
#برا_18 | هل يستطيع النادي #الأهلي إيجاد التدابير الوقتية؟
أحمد الشيخي المستشار القانوني للبرنامج يُجيب 👇🏻
@ahmed9639
#SSC pic.twitter.com/kcrCvM0lzS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 16, 2023
وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي حول هذا الأمر: “الراقي يستطيع الحصول على التدابير الوقتية في حال قدم سبب مقنع إلى الفيفا، وفي هذه الحالة، إجراءات محكمة كاس ستكون مختلفة، لأنها ستخاطب الفيفا بشأن التدابير الوقتية للراقي”.
وأضاف الشيخي: “الفيفا قرر معاقبة الراقي رياضيًّا ومنعه من التسجيل لفترتين، بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات في قضايا متعددة من ضمنها قضية النقاز، قرار الخميس من الفيفا جاء بسبب قضية اللاعب الجامايكي لويس غرابان، الذي لم يدفع له الأهلي عبر إدارته بسبب عدم قدرتها على إتمام التحويل البنكي”.