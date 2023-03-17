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بعد قرار الفيفا بمنع النادي من التسجيل فترتين

شرط يمنح الأهلي الفرصة لنيل التدابير الوقتية

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
شرط يمنح الأهلي الفرصة لنيل التدابير الوقتية
المواطن - فريق التحرير

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يبحث النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، عن إيجاد حل لأزمة منع الفريق من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات، بعد قرار صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس.

وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي حول هذا الأمر: “الراقي يستطيع الحصول على التدابير الوقتية في حال قدم سبب مقنع إلى الفيفا، وفي هذه الحالة، إجراءات محكمة كاس ستكون مختلفة، لأنها ستخاطب الفيفا بشأن التدابير الوقتية للراقي”.

وأضاف الشيخي: “الفيفا قرر معاقبة الراقي رياضيًّا ومنعه من التسجيل لفترتين، بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات في قضايا متعددة من ضمنها قضية النقاز، قرار الخميس من الفيفا جاء بسبب قضية اللاعب الجامايكي لويس غرابان، الذي لم يدفع له الأهلي عبر إدارته بسبب عدم قدرتها على إتمام التحويل البنكي”.

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