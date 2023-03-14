شركة الأهلي إسناد تعلن عن وظائف للجنسين

أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- موظف مبيعات:

– المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).

– المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).

– المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).

– المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).

– المنطقة الشمالية (حائل).

2- محامي:

– المكان (الرياض، جدة، الدمام).

– المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.

موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/22هـ الموافق 2023/03/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا