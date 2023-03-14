شركة الأهلي إسناد تعلن عن وظائف للجنسين

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أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
1- موظف مبيعات:
– المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).
– المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).
– المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).
– المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).
– المنطقة الشمالية (حائل).
2- محامي:
– المكان (الرياض، جدة، الدمام).
– المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/22هـ الموافق 2023/03/14م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا