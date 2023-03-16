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في عددٍ من التخصصات

شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي نظم معلومات جغرافية.
  2. مدير المشروع – PPP Infrastructure.
  3. وكيل خدمة الركاب.
  4. مدير مشارك – PPP المياه.
  5. مدير المشروع.
  6. مدير مشارك – البنية التحتية البحرية.
  7. مدير مشارك – Power PPP.
  8. مشرف خدمات الركاب.
  9. مدير المشروع.
  10. أخصائي مشتريات أول بقالة للأغذية.
  11. مرسل الطائرات.
  12. مدير مشاريع مشارك – بحري.
  13. عالم بيانات ، مدير مساعد لإدارة الأصول.
  14. مشرف إرسال الطائرات.
  15. أخصائي أول سلامة وجودة الأغذية.
  16. مدير مخاطر العمليات (صاحب عمل صديق للإعاقة).
  17. مدير مخاطر تطوير المشاريع (صاحب عمل صديق للإعاقة).
  18. أخصائي مشتريات أول للتجهيزات والمعدات.
  19. أخصائي مشتريات أول مشروبات بقالة.
  20. مدير المالية.
  21. مدير مساعد الامتثال (صاحب عمل صديق للإعاقة).
  22. أخصائي صحة وسلامة.
  23. مدير – التخطيط.
  24. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت البحر الأحمر الدولية ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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