شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت البحر الأحمر الدولية ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).