شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي نظم معلومات جغرافية. مدير المشروع – PPP Infrastructure. وكيل خدمة الركاب. مدير مشارك – PPP المياه. مدير المشروع. مدير مشارك – البنية التحتية البحرية. مدير مشارك – Power PPP. مشرف خدمات الركاب. مدير المشروع. أخصائي مشتريات أول بقالة للأغذية. مرسل الطائرات. مدير مشاريع مشارك – بحري. عالم بيانات ، مدير مساعد لإدارة الأصول. مشرف إرسال الطائرات. أخصائي أول سلامة وجودة الأغذية. مدير مخاطر العمليات (صاحب عمل صديق للإعاقة). مدير مخاطر تطوير المشاريع (صاحب عمل صديق للإعاقة). أخصائي مشتريات أول للتجهيزات والمعدات. أخصائي مشتريات أول مشروبات بقالة. مدير المالية. مدير مساعد الامتثال (صاحب عمل صديق للإعاقة). أخصائي صحة وسلامة. مدير – التخطيط. والمزيد …

طريقة التقديم: