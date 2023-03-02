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للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة

شركة التعدين العربية “معادن” تعلن عن وظائف بعدة مدن

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
شركة التعدين العربية “معادن” تعلن عن وظائف بعدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير العقود والمشتريات.
  2. أخصائي أول EMDMS I.
  3. مهندس رئيسي التعدين.
  4. جيولوجي رئيسي.
  5. مدير الموارد الاحتياطية والتنمية.
  6. أخصائي أول، إدارة المخاطر.
  7. متدرب تعاوني.
  8. مهندس ميكانيكي أول.
  9. مهندس ميكانيكي رئيسي.
  10. مدير العمليات.
  11. مدير الميزانية والرقابة المالية.
  12. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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