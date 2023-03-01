شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مساعد مدير مزرعة 2 (دواجن). مدير التصنيع. مشرف MRP (التصنيع). مدير الفريق – DQA (التصنيع). مساعد مدير المنتج. مدير التسويق الرقمي (الشركات). مشتري أول 2 (شركة). محاسب (دواجن). مدير مراقبة الأمن والاستجابة. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مارس 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).