شرورة وجازان الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى الجدعان: رؤية المملكة داعمة للمستثمرين والفرصة متاحة أمام إيران وقت اللياقة توزع 58 مليون ريال أرباحاً على المساهمين وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية رونالدو في مهمة جديدة للرياضة السعودية خارج الملاعب البحري توزع 246 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك حالات تستوجب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بوينج تعلن تفاصيل صفقة طائرات مع صندوق الاستثمارات بـ 37 مليار دولار
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي حماية البيانات.
المؤهلات والمتطلبات:
المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات
التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني ، ذكاء الأعمال ، أمن المعلومات ، التخصص القانوني أو ما يعادلها.
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).