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شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف لمختلف المؤهلات

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف لمختلف المؤهلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الوطني الجديد) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

المسميات الوظيفية:

– مضيف جوّي (ثانوية فأعلى).
– مساعد تنفيذي.
– أخصائي سلاسل الإمداد.
– مدير أول المبيعات.
– مدير التوظيف.
– فني صيانة طائرات (وظائف مُتعددة).
– مدير عمليات الأمن السيبراني.
– مدير أول مركز الاتصال.
.. وغيرها من الوظائف.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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