شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف لمختلف المؤهلات

أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الوطني الجديد) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

المسميات الوظيفية:

– مضيف جوّي (ثانوية فأعلى).

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي سلاسل الإمداد.

– مدير أول المبيعات.

– مدير التوظيف.

– فني صيانة طائرات (وظائف مُتعددة).

– مدير عمليات الأمن السيبراني.

– مدير أول مركز الاتصال.

.. وغيرها من الوظائف.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا