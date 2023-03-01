شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة عبداللطيف جميل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف لحملة (الثانوية فأعلى) بفروعها في المملكة للعمل في (الرياض، جدة، الدمام)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
1- تنفيذي مبيعات.
2- مدير تطوير الأعمال.
3- مشرف خدمة العملاء.
أماكن العمل:
– جدة.
– الدمام.
– الرياض.
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية فما دون.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا