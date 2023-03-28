شركة عِلم توزع 233 مليون ريال أرباحاً نقدية مرحلية عن النصف الثاني

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أعلنت شركة عِلم عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022، بإجمالي نحو 233.09 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 77.697 مليون سهم.
وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 3 ريالات، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.
وسيكون تاریخ الأحقیة يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.
فيما سيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 13 أبريل 2023.
وكانت النتائج المالیة الموحدة السنویة لشركة عِلم، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 64.02% في 2022، إلى نحو 930 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 567 مليون ريال في 2021.