شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لمختلف المؤهلات

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1- مساعد تنفيذي:
-شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال الإداري.
2- مُساعد إداري:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– لا تشترط خبرة سابقة.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مساعد تنفيذي:
2- مُساعد إداري: