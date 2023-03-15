شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لمختلف المؤهلات

أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مساعد تنفيذي:

-شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال الإداري.

2- مُساعد إداري:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

– لا تشترط خبرة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مساعد تنفيذي:

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2- مُساعد إداري:

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