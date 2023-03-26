شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية

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1- منسق خدمة دعم الموقع (راتب يصل 8,000 ريال).
2- ميكانيكي محركات.
3- مساح الكميات
4- مهندس سلامة.
5- مهندس أمن الأنظمة
6- مسؤول سلامة.
7- موظف إداري.
– نيوم.
– محافظة البدع.
– تبوك.
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