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شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية لدى شركائها برواتب تصل (8,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- منسق خدمة دعم الموقع (راتب يصل 8,000 ريال).
2- ميكانيكي محركات.
3- مساح الكميات
4- مهندس سلامة.
5- مهندس أمن الأنظمة
6- مسؤول سلامة.
7- موظف إداري.

أماكن العمل:

– نيوم.
– محافظة البدع.
– تبوك.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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