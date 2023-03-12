شرورة الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة عند 32 درجة مئوية، بينما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 9 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 32 درجة مئوية، وادي الدواسر 31 درجة مئوية، جازان 30 درجة مئوية، المدينة المنورة وجدة وينبع 29 درجة مئوية، مكة المكرمة والأحساء والقنفدة والخرج 28 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: طريف 9 درجات مئوية، القريات ورفحاء وأبها وحائل وعرعر والباحة 10 درجات مئوية، المجمعة وحفر الباطن وسكاكا والطائف 12 درجة مئوية، تبوك والصماء والتنهات والدهناء 13 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.