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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

شرورة وجازان الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
شرورة وجازان الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت جازان وشرورة أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ 9 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان وشرورة 32 درجة مئوية، مكة المكرمة والقنفذة 31 درجة مئوية، جدة والدمام 29 درجة مئوية، المدينة المنورة والرياض وبريدة ونجران وحفر الباطن وينبع  28 درجة مئوية، الصمان والمجمعة والدهناء 27 درجة مئوية، فيما سجلت بيشة 25 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: طريف 9 درجات مئوية، القريات وتبوك 10 درجات مئوية، الطائف 11 درجة مئوية، أبها وحائل  12 درجة مئوية، رفحاء 14 درجة مئوية، المدينة المنورة 15 درجة مئوية، الباحة 16 درجة مئوية، حفر الباطن 17 درجة مئوية، المجمعة 18 درجة مئوية، مكة المكرمة والرياض 20 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منط

 

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