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منها أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص المؤمن عليه

شروط الحصول على خصم 60% على تأمين السيارة

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
شروط الحصول على خصم 60% على تأمين السيارة
المواطن - فريق التحرير

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كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تجربة العملاء في شركة نجم، طرق الحصول على خصم يصل إلى 60% على تأمين السيارة.

شروط الحصول على الخصم

وقال خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن شروط الحصول على الخصم هي: أن تكون السيارات المسجلة باسم الشخص المؤمن عليها، وعدم الانقطاع عن التأمين، وعدم وجود مطالبات نسبة المسؤولية فيها أعلى من 50%، بالإضافة إلى أنه في حال اجتماع الشروط الثلاثة يحصل الشخص على الخصم ويبدأ بـ10%.

وأشار إلى أن هناك ربطًا إلكترونيًّا بين جميع شركات التأمين والسجلات التأمينية، وبمجرد أن يتم التقديم بطلب لدى شركة التأمين، يتم الحصول على الخصم، كما بإمكان الشخص استخدام تطبيق نجم أو يزور الموقع الإلكتروني لنجم ويستعلم عن الخصم.

وتابع: في حالة التأمين ضد الغير يبدأ الخصم بـ10%، وفي السنة الخامسة يصل إلى 50%، والتأمين الشامل يبدأ من 15%، وفي السنة الخامسة بدون انقطاع وبدون مطالبات يصل إلى 60%.

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