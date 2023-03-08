شروط الحصول على خصم 60% على تأمين السيارة

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كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تجربة العملاء في شركة نجم، طرق الحصول على خصم يصل إلى 60% على تأمين السيارة.
خصم يصل إلى 60% على تأمين السيارة..
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تجربة العملاء في #نجم يشرح خدمة #خصم_احقية (الضوابط، والشروط، وآلية الحصول عليه) @najm_ksa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gH9IDamM8c
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 7, 2023
وقال خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن شروط الحصول على الخصم هي: أن تكون السيارات المسجلة باسم الشخص المؤمن عليها، وعدم الانقطاع عن التأمين، وعدم وجود مطالبات نسبة المسؤولية فيها أعلى من 50%، بالإضافة إلى أنه في حال اجتماع الشروط الثلاثة يحصل الشخص على الخصم ويبدأ بـ10%.
وأشار إلى أن هناك ربطًا إلكترونيًّا بين جميع شركات التأمين والسجلات التأمينية، وبمجرد أن يتم التقديم بطلب لدى شركة التأمين، يتم الحصول على الخصم، كما بإمكان الشخص استخدام تطبيق نجم أو يزور الموقع الإلكتروني لنجم ويستعلم عن الخصم.
وتابع: في حالة التأمين ضد الغير يبدأ الخصم بـ10%، وفي السنة الخامسة يصل إلى 50%، والتأمين الشامل يبدأ من 15%، وفي السنة الخامسة بدون انقطاع وبدون مطالبات يصل إلى 60%.
اس كلام
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك فرحتنا هذا النظام موجود من زمان وهو مايسمى خدمة الولاء للشركة المؤمنة بأن تأمن عندها على طول وقبل أن ينتهي التأمين تجدد وش الجديد تضحكون علينا خلنا الان في قيمة شراء تأمين جديد يا ؟؟؟؟؟؟