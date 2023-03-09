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كشف المحامي عاصم العثمان، شروط تأجير الوحدات السكنية للسياح، موضحًا العقوبات المقررة على المخالفين.
كل ما تود معرفته عن شروط تأجير الوحدات السكنية للسياح@Assimalothman@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vLf35zavV3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2023
وقال العثمان خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الشروط تشمل: الحصول على ترخيص، وأن يكون الشخص سعوديًّا، وعدم اعتراض الملاك على التأجير بشكل يومي.
وتابع: كما تشمل الشروط ألا يملك الشخص أكثر من 3 وحدات في العمارة الواحدة، ولا يملك أكثر من 8 وحدات سكنية في جميع العمائر، والتعاقد مع شركة تدير المشروع، وعرض الوحدة السكنية في أحد التطبيقات المعتمدة منصات.
وأشار إلى أن العقوبات على المخالفين تشمل الغرامات وتصل إلى 10 آلاف ريال.