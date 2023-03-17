شقيق مفقود سيول جازان: سرعة دفنه ستهون علينا المصيبة

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طالب موسى الريثي، شقيق أحد مفقودي سيول جازان، بزيادة عدد القوارب في بحيرة السد لسرعة الحصول على أخيه لدفنه حتى تهون عليهم المصيبة.
فيديو | موسى الريثي شقيق أحد مفقودي سيول جازان: نرجو سرعة الحصول على جثمان أخي ودفنه حتى تهون علينا المصيبة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/tkcXYEgFD1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2023
وأوضح الريثي، خلال مداخلة مع برنامج “النشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن الجهود لا تزال مبذولة كم قبل الدفاع المدني وفرق حرس الحدود للوصول إلى جثمان أخيه المفقود منذ مساء يوم الاثنين في الثالثة عصرًا، متمنيًا الرحمة لأخيه وموجهًا الشكر للقيادة الحكيمة على الجهود المبذولة والمستمرة حتى الآن.
فيديو | موسى الريثي شقيق أحد مفقودي سيول جازان: لا تزال الجهود مبذولة للوصول إلى جثمان أخي المفقود منذ مساء يوم الأثنين#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/tbgAVk3LcZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2023
وفي وقت سابق، أعلنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، أنها تباشر البحث عن شخصين جرفتهما السيول بمحافظتي صبية، والريث.
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن عمليات البحث جارية بمساندة الفرق التطوعية.