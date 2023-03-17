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لا تزال الجهود مستمرة للعثور على جثمانه

شقيق مفقود سيول جازان: سرعة دفنه ستهون علينا المصيبة

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
شقيق مفقود سيول جازان: سرعة دفنه ستهون علينا المصيبة
المواطن - فريق التحرير

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طالب موسى الريثي، شقيق أحد مفقودي سيول جازان، بزيادة عدد القوارب في بحيرة السد لسرعة الحصول على أخيه لدفنه حتى تهون عليهم المصيبة.

 جهود مبذولة

وأوضح الريثي، خلال مداخلة مع برنامج “النشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن الجهود لا تزال مبذولة كم قبل الدفاع المدني وفرق حرس الحدود للوصول إلى جثمان أخيه المفقود منذ مساء يوم الاثنين في الثالثة عصرًا، متمنيًا الرحمة لأخيه وموجهًا الشكر للقيادة الحكيمة على الجهود المبذولة والمستمرة حتى الآن.

استمرار البحث

وفي وقت سابق، أعلنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، أنها تباشر البحث عن شخصين جرفتهما السيول بمحافظتي صبية، والريث.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن عمليات البحث جارية بمساندة الفرق التطوعية.

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