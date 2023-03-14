شلالات الحبلة لوحة فنية تجذب المتنزهين وهواة التصوير

خطفت شلالات الحبلة جنوب المملكة، الأنظار بشكلها المهيب بعد أن تدفقت بشكل جمالي يعكس جمال المنطقة السياحية.

لوحة فنية

وشكلت شلالات متنزه الحبلة، لوحة فنية جاذبة للمتنزهين وهواة التصوير، مع تساقط سيول عارمة من بين شقوق المرتفعات في الحبلة أمس الاثنين، عقب هطول الأمطار على المنطقة.

شلالات مبهرة

وظهرت عدة صور ترصد السيول المنهمرة والتي اخترقت المرتفعات الجبلية لتشكل شلالًا منهمرًا إلى الأسفل.

وقال المصور الضوئي ناصر القحطاني لقناة “العربية”، إن الموقع ضم شلالات مبهرة جذبت نشطاء التواصل الاجتماعي وزوار المنطقة، لمشاهدة الجمال الطاغي لهذه الشلالات والمنطقة، التي تدفقت فيها المياه وتساقطت من خلال الجبال.

يذكر أن منتزه الحبلة، يعتبر أحد المنتزهات الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية، إذ يبعد حوالي 52 كيلومترًا عن مدينة أبها و40 كيلومترًا عن مدينة خميس مشيط.